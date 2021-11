București: Incidența Covid 19 păstrează trendul descrescător Incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns duminica la 6,26 la mia de locuitori, in scadere fața de ziua anteioara, cand era 6,78. Potrivit DSP București, incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns duminica la 6,26 la mia de locuitori. Rata a scazut fața de sambata, cand a fost de 6,78 la mie. Cea mai mare incidența in Capitala a fost atinsa in 22 octombrie, de 16,54 la mia de locuitori. The post București: Incidența Covid 19 pastreaza trendul descrescator appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

