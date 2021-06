Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa ce un scandal stradal de proporții avusese loc in Toplița, județul Harghita, in care, pe langa agresiuni fizice, s-au avariat și mai multe mașini, s-a aflat despre un incident șocant ce a avut loc de aceasta data in Capitala. Cazul din București a ajuns in atenția opiniei publice in…

- Doi tineri blocheaza o mașina și o distrug in mijlocul unei strazi din București. Agresorii sunt un barbat și o femeie care lovesc mașina cu picioarele și cu o crosa de golf, fara ca victima aflata la volan sa reacționeze. Scenele violente au fost filmate de alt șofer. Conflictul a avut loc…

- Potrivit IPJ Galati, accidentul a avut loc miercuri, 16 iunie, pe strada 1 decembrie 1918 din orasul Tecuci, judetul Galati. O masina care venea dinspre localitatea Draganesti, la volanul careia se afla un sofer de 26 de ani, a lovit doua persoane pe trecerea de pietoni, relateaza „Adevarul". Masina…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține, intr-o postare pe Facebook, ca a fost atacata in trafic, cand era in mașina, și a anunțat Poliția. Edilul a povestit ce s-a intamplat miercuri de dimineața, cand se afla in mașina, in trafic: „In aceasta dimineața eram in trafic iar la stopul…

- Un sofer din comuna Atintis, judetul Mures, a distrus o masina si o spalatorie auto intr-un accident produs noaptea trecuta in Ludus, la o viteza de peste 100 de km/h.Accidentul de la spalatoria auto din Ludus s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, atunci cand tanarul in varsta de 37 de ani,…

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, face depașiri și circula cu viteza…

- Trei dosare penale pentru ultraj, furt, distrugere și port ilegal de arme albe, o reținere, 12 jandarmi loviți și pagube de zeci de mii de euro in Piața Unirii din București. Așa suna bilanțul ciocnirilor de noaptea trecuta, de la finalul protestelor anti-restricții din Capitala. S-au dat peste 200…

- Ca vremea a suferit schimbari, in ultima perioada, s-a tot vorbit. Mai nou, s-a aflat insa ca in Capitala, in orele urmatoare, s-ar putea semnala fenomene meteo ieșite din tipare. Din direcția Administratiei Nationale de Meteorologie s-a transmis, miercuri dimineața, o prognoza speciala pentru București.…