Bucureştenii ar putea îngheța în case la iarnă. Avertismentul directorului Termoenergetica Termoenergetica a transmis ca Primaria București are restanțe scadente de 80 de milioane de euro, plus restanțe din anii precedenți, iar in acest context exista „riscul de imposibilitate de asigurare a funcționarii Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica a Capitalei pe durata sezonului de iarna 2022-2023”. Termoenergetica are datorii scadente catre furnizorii de agent termic, iar compensația datorata de PMB pentru diferența de preț la energia termica se realizeaza cu „mare intarziere”, potrivit Gandul. In acest context, reprezentanții Termoenergetica București (CMTEB) au transmis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

