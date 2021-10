“Bucură-te, chip al smereniei şi al blândeţii!”- Sfântul Dimitrie Basarabov Nu si-a iertat toata viata greseala de a fi curmat fara voie viata scurta a unor sarmani puisori de pasare. Cat respect fata de viata, de cel mai mare bun pe care l-a dat Dumnezeu fapturilor Sale celor mai mici si mai neinsemnate, cata delicata simtire si gingasie in sufletul acestui simplu pazitor de vite! […] The post “Bucura-te, chip al smereniei si al blandetii!”- Sfantul Dimitrie Basarabov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

