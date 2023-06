Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG intentioneaza sa preia HS Timber Productions Sebes SRL si activele aferente activitatii de exploatare a unei centrale termice pe biomasa ale HS Timber Productions Reci SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Ziegler…

- Shell a anuntat ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters. Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand „conditii…

- Procurorii DNA sunt la aceasta ora la sediul Poștei Romane, de unde ridica mai multe documente, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Nu este clar cine este vizat de ancheta procurorilor anticorupție, dar surse din interiorul Poștei Romane au explicat ca actele au legatura cu investițiile facute…

- Primarul Emil Boc a anuntat ca orasul Cluj-Napoca va gazdui un proiect inovator ce transforma un tramvai intr-un laborator de cercetare si dezvoltare pentru tehnologii avansate de mobilitate. In cadrul unei colaborari intre Primaria Cluj-Napoca, Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP), Universitatea…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care All4Labels Group GmbH din Germania intentioneaza sa preia compania Romprix Exim SRL din judetul Ilfov”, anunta autoritatea de concurenta. All4Labels Group GmbH face parte din Grupul All4Labels, producator international de etichete. In Romania,…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- Grupul Ziegler, care a anunțat achiziția fabricii de cherestea HS Timber (fosta Schweighofer) din Sebeș, iși are radacinile in Palatinatul Superior din Landul Bavaria (Germania) și a cunoscut in ultimii ani o ascensiune rapida, presarata de achiziții și extinderea diviziilor de producție de la logistica,…

- HS Timber Group (numele nou al controversatei companii austriece Schweighofer) a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata…