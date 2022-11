Stiri pe aceeasi tema

- Drapelul Ucrainei a fost ridicat vineri dimineața in piața centrala din Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca și-a retras trupele din oraș la aproape 9 luni de ocupație, arata o serie de imagini publicate de presa ucraineana pe rețelele de socializare. Cu steaguri fluturand in maini, locuitori de toate…

- Ministrul rus al Apararii a comandat miercuri retragerea trupelor din Herson, acțiune care a indus in eroare tot Occidentul, avand in vedere ca nu se cunosc motivele reale ale acestei operațiuni. Serghei Șoigu i-a solicitat lui Serghei Surovikin sa aiba in vedere siguranța transferului personalului,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala”, transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a ordonat inceperea retragerii trupelor din dreapta raului Nipru. Comandantul grupului comun din zona, generalul de armata Serghei Surovikin, a precizat ca „este o decizie foarte dificila", potrivit Interfax. El se teme de o posibila ofensiva a Kievulul.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a ordonat trupelor sale sa se retraga de pe malul de vest al raului Nipru, din orașul Herson, informeaza Reuters. Anunțul marcheaza una dintre cele mai semnificative retrageri ale Rusiei și un potențial punct de cotitura in razboi, scrie digi24.ro

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat miercuri trupelor ruse care ocupa provincia ucraineana Herson sa se retraga de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene din apropierea capitalei omonime a acestei provincii, transmit agentiile Reuters si AFP. Intr-o declaratie…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a efectuat marti o inspectie a postului unificat de comanda al trupelor ruse care lupta in Ucraina si a ascultat un raport despre situatia operationala de pe front, prezentat de comandantul acestor forte, generalul Serghei Surovikin, informeaza EFE.

- Comandantul suprem al Forțelor Armate ucrainene, generalul Valerii Zalujni, a declarat miercuri ca mobilizarea parțiala anunțata in Federația Rusa nu sperie Ucraina și ca armata țarii sale va “distruge toți inamicii, indiferent de numarul lor”, relateaza CNN și Ukrainska Pravda . Intr-o postare pe Facebook,…