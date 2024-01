O bucatareasa de spital a fost trimisa in judecata dupa ce a pacalit 11 persoane ca le poate angaja in cadrul unitații medicale in care lucra. Femeia lua șpaga de la victime spunand ca va interveni sa primeasca anumite posturi. Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie au anuntat, vineri, ca ofiteri de politie judiciara au facut cercetari […] The post Bucatareasa la spital, acuzata de trafic cu posturi vacante. 6.000 de lei, un job appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .