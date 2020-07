Stiri pe aceeasi tema

- Directiile de Sanatate Publica vor emite decizii Foto: gov.ro "Prima si cea mai importanta problema este legata de cei peste 4.000 de cetateni români care fie au iesit la cerere din spital înainte de a fi vindecati, fie au fost diagnosticati pozitiv si nu s-au internat. Pentru…

- Ultima persoana decedata in județul Galați a refuzat internarea, desi a fost testata pozitiv pentru coronavirus. A murit doua zile mai tarziu acasa. Barbatul, de 45 ani, s-a prezentat in 12 iulie la spital, cu simptome de coronavirus si i-a fost prelevat test. Barbatul a refuzat sa ramana internat pentru…

- Este al doilea caz de acest fel, dupa ce cu o zi in urma a decedat acasa un pacient cu COVID din Galati care refuzase, de asemenea, spitalizarea. Barbatul din Olt a fost diagnosticat cu COVID-19 in 12 iulie. "In cursul zilei de astazi, respectiv 16.07.2020, a fost inregistrat un deces la domiciliu.…

- Un barbat din Olt testat pozitiv pentru noul coronavirus a murit, joi, dupa ce a refuzat internarea in spital, potrivit ziarului local Olt Alert. Ieri un alt barbat din Galați, confirmat cu coronavirus a murit acasa pentru ca nu a vrut sa stea in spital.Barbatul de 56 de ani din județul Olt a fost confirmat…

- "Se va merge pe internarea asimptomaticilor cu evaluare de maximum 48 de ore si decizia de izolare la domiciliu pentru 14 zile, daca vorbim de COVID-19. Medicul curant va avea posibilitatea de a-si sustine diagnosticul pus, DSP-ul va da actul administrativ dupa cele 48 de ore de evaluare in spital.…

- Joi, 9 iulie, alte 15 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 in judetul Galati, ajungandu-se la 1.143 de persoane infectate. 98 de persoane au decedat, ultimele doua decese inregistrandu-se in ultimele 24 de ore.

- Executivul se reuneste, luni, de la ora 12.00, in sedinta, pentru a adopta proiectul de lege care stabileste cadrul legal privind carantina si izolarea persoanelor dar si internarea obligatorie, in caz de epidemii precum cea de coronavirus. Guvernul a fost obligat de decizia Curtii Contitutionale, care…

- Avocatul Gheorghe Piperea reactioneaza la publicarea motivarii deciziei CCR cu privire la plasarea in carantina a romanilor si internarea obligatorie a persoanelor testate pozitiv cu COVID-19, desi sunt asimptomatice. Piperea remarca numeroasele trimiteri la CEDO din cuprinsul motivarii si afirma…