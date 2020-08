BTS – Super record cu ocazia lansarii Melodia „Dynamite” a grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare si a devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard. Noua piesa a BTS, cantata in limba engleza, a fost lansata in noaptea de vineri spre sambata impreuna cu videoclipul. Premiera... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

- „Dynamite“ al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube, si a devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard.

