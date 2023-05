Bruxelles-ul ne scumpeşte apa potabilă! EXCLUSIV Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului European din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, intrata in vigoare la 14 ianuarie 2021, va creste pretul apei potabile pe tot continentul, inclusiv in Romania. Statele membre au avut timp pana la jumatatea lunii ianuarie 2023 sa transpuna directiva in dreptul intern. Cu toate acestea, in Romania nimeni nu a spus nimic despre aceasta reglementare europeana, ori despre data la care va fi transpusa in legislatia noastra. Limite maxime pentru anumiți contaminanți Noile reglementari actualizeaza standardele actuale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

