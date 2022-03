Bruxelles-ul analizeză achiziționarea în comun de UE a două antivirale Covid Comisia Europeana face demersuri pentru achiziționarea in comun noile pastile antivirale care pot fi luate acasa pentru tratarea bolii Covid-19 in forme ușoare și moderate, deși unele țari UE au avansat propriile acorduri, transmite Euronews. Este vorba de antiviralele Paxlovid de la Pfizer și Molnupiravir (Lagevrio) de la Merck, considerate ca revoluționare in lupta contra coronavirusului, care a dezvoltat tulpini cum este Omicron extrem de contagioase. Medicamentele previn multiplicarea virusului și reduce riscul de boala grava. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a furnizat deja modul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

