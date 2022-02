Stiri pe aceeasi tema

- Filmul SF "Dune", o ecranizare impresionanta a romanului omonim publicat de scriitorul Frank Herbert in 1965, a primit joi cele mai multe nominalizari, 11, la editia din acest an a premiilor decernate de Academia Britanica de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA),

- Organizatorii festivalului internațional de jazz de la Garana au anunțat primii artiști pentru ediția din acest an a acestui eveniment care va avea loc in perioada 7 – 10 iulie, in Poiana Lupului, la poalele Semenicului. „Pentru cea de-a 26-a ediție vom pregati trei scene: scena din Poiana Lupului,…

- Comisia Europeana a lansat "Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene", editia 2022, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. In acest fel, DGGrow (Directia Generala pentru Piata interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri) doreste sa rasplateasca…

- Ceremonia de acordare a premiilor Grammy, echivalentele premiilor Oscar pentru industria muzicala americana, va avea loc pe 3 aprilie in Las Vegas, si nu la Los Angeles unde a fost initial anuntata, au precizat marti organizatorii, informeaza News.ro. Din cauza cresterii uriase a numarului…

- Gala premiilor Oscar din acest an va avea un prezentator, pentru prima data dupa editia din 2018 a evenimentului organizat de Academia de film americana, informeaza EFE. Ultimul maestru de ceremonii a fost Jimmy Kimmel, care ar fi trebuit sa fie inlocuit cu Kevin Hart in 2019, insa actorul de comedie…

- Pe lista scurta a filmelor nominalizate la Oscar conduc peliculele ''No Time To Die'' si ''Dune'', scrie DPA. Acestea sunt propuse la patru categorii a celei de-a 94-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film

- Muzeul Județean Buzau, in parteneriat cu Asociația Club Sportiv Penteleu, va organiza sambata, 11 decembrie 2021, ora 14.00, decernarea premiilor Trofeului Dumitru Dan, ediția a III-a. Dat fiind contextul pandemic actual, evenimentul va beneficia doar de prezența organizatorilor, a Președintelui Consiliului…