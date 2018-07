”Avem cateva proiecte in derulare” spune viceprimarul Poroșanu. ”(...) Cai de acces de refacut, canalizare, refacerea bisericii Sf. Ilie, pentru a fi introdusa in circuitul turistic.” Unul dintre proiectele de importanța europeana ce va afecta Dragașaniul, este proiectul BRUA:

”Noi am incadastrat toate terenurile peste care trece conducta de gaz. Sunt 4712 metri liniari in Dragașani. Am stat de vorba cu toți cetațenii, sunt și nemulțumiri. Sunt sectoare incadastrate prin programul OCPI-ului, continuam cu intabularea pentru ca asta este, pana la urma, problema țarii: sa știe fiecare ce…