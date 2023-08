Stiri pe aceeasi tema

- Performanta de exceptie pentru atletismul romanesc la Campionatele Mondiale in aer liber de la Budapesta, a treia competitie ca importanta a lumii, dupa Jocurile Olimpice si Campionatul Mondial de fotbal. Alina Rotaru-Kottmann, absolventa de Master a Universitatii „Ovidius”, a urcat pe podium, atragand…

- Sportiva romana Alina Rotaru-Kottmann s-a calificat, sambata, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta, informeaza Agerpres.Rotaru a reusit sa acceada in finala de 12, programata duminica (17:55, ora Romaniei), cu a noua performanta din calificari,…

