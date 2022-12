Brokerul de Hashing se bazează pe API–ul White Label Kriptomat Un broker internațional de putere de hashing pentru minarea de criptomonede a adoptat API–ul White Label Kriptomat pentru a inregistra clienții și pentru a–i susține atunci cand cumpara și vand servicii de hashing. Compania permite utilizatorilor din intreaga lume sa inchirieze puterea de calcul in exces altor utilizatori de pe platforma in scopul minarii criptomonedelor. Compania deservește in prezent peste 650.000 de mineri din peste 190 de țari in fiecare zi. Printre cei mai entuziaști clienți ai brokerajului se numara jucatorii ale caror computere rapide și placi grafice de ultima generație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

