Stiri pe aceeasi tema

- Recent pensionat din magistratura, Cristian Danileț va merge la Banca Naționala a Republicii Moldova, alaturi de Anca Dragu, noul guvernator al instituției, scrie profit.ro citand surse bancare.

- Peste 1.400 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, iar pe timpul misiunilor desfasurate luni, pompierii au salvat noua persoane aflate in situatii critice. Pompierii salvatori au intervenit, luni, in 1.711 situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in…

- FIFA a creat o platforma unde sunt afișate formațiile cu interdicție la transferuri. Hermannstadt este singura cu probleme din Superliga, dar conducerea clubului sibian da asigurari ca va rezolva situația pana pe 16 ianuarie. FIFA incearca sa transparentizeze lucrurile in perioada de mercato. Platforma…

- Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a prezentat statistica actualizata privind documentarea cetațenilor Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, in perioada 1 martie 2023 – 09 ianuarie 2024, in sistemul informațional al IGM privind protecția temporara s-au preinregistrat in total 37.896…

- In noaptea de revelion, la U.P.U.-SMURD au avut nevoie de ingrijiri medicale 171 persoane, 115 adulti si 56 de copii. Pe data de 2 ianuarie, s-au inregistrat 217 persoane, dintre care 140 de adulti si 77 de copii. Pe data de 3 ianuarie, s-au inregistrat cele mai multe prezentari, 290, dintre care 201…

- Salvamont: Peste 20 de persoane, salvate de pe munte, in ultimele 24 de orePeste 20 de persoane au fost salvate de pe munte, in ultimele 24 de ore, de salvamontistii din tara, 6 dintre ele ajungand la spital. Potrivit Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 22…

- In Postul Nașterii Domnului, in presa din Romania are loc un moment inedit. Unul dintre directorii de agenții de presa a decis sa intre in viața monahala. Este vorba despre Aurelian Iftimiu, Directorul Agenției de știri Basilica, care a primit tunderea in monahism sub numele Nicolae.La cateva zile…

- O femeie a fost ucisa și alte opt persoane sunt ranite dupa un atac armat la Ierusalim, a declarat serviciul de ambulanța. Dar nu este clar cine este responsabil pentru impușcaturi sau care e motivația din spatele atacului. Presa israeliana a relatat ca doi agresori au deschis focul in apropierea unei…