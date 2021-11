Britney Spears, mesaj pentru fani: 'Mi-aţi salvat viaţa!' „Mi-ati salvat viata": cantareata Britney Spears le-a multumit fanilor in primul ei mesaj video pe Instagram dupa ce un tribunal din Los Angeles a decis vineri sa puna capat tutelei sub care s-a aflat artista timp de 13 ani, afirmand ca spera ca povestea ei va atrage atentia asupra chestiunii tutelei, relateaza AFP, informeaza Agerpres. In mesajul de doua minute, postat marti seara, Britney nu dezvaluie niciun proiect in viitorul apropiat, explicand ca a fost sub tutela timp de 13 ani si afirmand ca este "pur si simplu fericita" sa-si reia obiceiurile de zi cu zi. "Nu sunt aici… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

