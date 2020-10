Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a vorbit, vineri, despre posibilitatea ca in Romania sa fie reinstaurata starea de urgența. Ministul Tataru spune ca in acest moment nu se impune aceasta masura. „Starea de urgenta, in acest moment, nu se impune. Se impune respectarea acestor reguli pentru a limita aceasta…

- Copilul a fost diagnosticat cu sindromul Kawasaki, o complicație extrem de rara care apare in general la copiii sub 5 ani și care presupune inflamarea pereților vaselor de sange. "Un copil de 9 ani și 11 luni, venit in spitalul nostru prin transfer de la Buzau. A fost diagnosticat ulterior,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15…

- Britney Spears a cerut instanței sa nu-l repuna pe tatal sau Jamie in rolul din care i-a controlat in ultimii 12 ani numeroase aspecte din cariera și viața privata, informeaza BBC. Jamie Spears a fost desemnat tutorele legal al fiicei sale in ultimii 12 ani, din cauza temerilor privind starea ei mintala.…

- Britney Spears a solicitat unui tribunal din California sa o scoata de sub controlul tatalui ei, Jamie Spears, care s-a ocupat timp indelungat de luarea deciziilor in numele vedetei atat in plan personal, cat si profesional, din rolul sau de unic tutore numit de instanta, potrivit DPA. Avocatul vedetei…

- Cearta dintre cei doi ar fi pornit de la cateva injurii aduse de Emi Pian in fața matușii lui Richard, sustine tatal suspectului. Cauza mortii lui Emi Pian. Liderul Duduienilor a fost injunghiat, insa legistii vin cu o varinta-soc. Cui i-ar folosi verdictul "Nu iți este pic de rușine,…

- Raed Arafat avertizeaza asupra celor 300 de focare de COVID-19 existente in țara. Acesta subliniaza ca din cele 300de surse de infectare, multe dintre ele se afla in camine, azile de batrani dar și in domeniul industrial, fiind in mare parte ținute sub control. Șeful DSU avertizeaza ca orice decizie…