Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a dezvaluit ca este insarcinata cu al treilea copil, la cateva luni dupa ce a fost eliberata dintr-o tutela care, a spus, a impiedicat-o sa se casatoreasca și sa aiba alți copii.Britney a facut anuntul pe Instagram si a provocat destula confuzie, pentru ca mesajul ei era destul de criptic.…

- Cantareata americana Britney Spears, deja mama a doi copii, a anuntat luni ca este insarcinata cu al treilea. Un anunt facut pe contul ei de Instagram, unde povesteste ca a aflat de sarcina dupa o calatorie in Maui cu sotul ei Sam Asghari.

- Cantareața Bibi și vloggerul Antonio Pican s-au separat, dupa 2 ani de relație, deși se vedeau toata viața impreuna. Anunțul a fost facut chiar de Bibi, pe pagina sa de Instagram, care le-a povestit admiratorilor ei ca relația cu Antonio a ajuns la final. Bibi nu a dorit sa ofere... The post Bibi și…

- Clasamentul ATP are un nou lider, Daniil Medvedev detronandu-l pe Novak Djokovic. Intr-o postare pe contul personal de Instagram, sportivul cere sa fie pace in lume pentru ca toți copiii din lume sa poata visa la lucrurile frumoase din aceasta viața.

- Este vestea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Malina Avasiloaie este insarcinata! La scurt timp dupa ce a fost ceruta in casatorie, iata ca artista și partenerul ei de viața au hotarat sa faca pasul cel mare și sa duca relația lor la nivelul urmator.

- O eleva in varsta de 18 ani s-a stins din viața, dupa ce a stat internata in spital timp de un an și jumatate. Antonia Maria Popescu studia la Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Campulung-Muscel și era in clasa a XII-a. Mesajul transmis de colegi Vestea ca Antonia s-a stins din viața a venit…

- Laura Cosoi a anunțat recent ca este insarcinata pentru a treia oara. Vedeta va naște peste aproape patru luni, tot o fetița. Actrița, soțul și cele doua fetițe ale lor se afla zilele acestea in Thailanda, de unde posteaza pe contul de socializare imagini in care iși expune mandra sarcina. Laura a fost…