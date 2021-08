Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears a caștigat lupta acerba pentru a ieși de sub tutela tatalui sau, dupa ce Jamie Spears a fost de acord sa renunțe la rolul de tutore, potrivit Variety . Este o victorie importanta pentru cantareata care timp de 13 ani s-a aflat sub controlul tatalui ei, in urma unei decizii judecatoresti…

- Noul avocat al lui Britney Spears a depus luni o solicitare de inlaturare a tatalui ei, Jamie Spears, din rolul de tutore si o noua marturie potrivit careia echipa medicala a cantaretei recomanda acest lucru pentru bunastarea ei emotionala, informeaza News.ro . Cotutorele Jodi Montgomery a depus marturie…

- Curtea Suprema din Los Angeles i-a permis miercuri lui Britney Spears sa-si angajeze propriul avocat. Aceasta reprezinta o schimbare substantiala in procesul pentru tutela ce ii controleaza viata de peste 13 ani si careia artista vrea sa-i puna capat. Potrivit EFE, de acum incolo, Britney va fi reprezentata…