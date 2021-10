Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni intregi de proces, Britney Spears a scapat de tutela tatalui ei, Jamie Spears. Cantareața in varsta de 39 de ani iși va putea gestiona de azi inainte singura finanțele, dar va putea lua și propriile decizii legate de viața personala și intima. Judecatoarea Brenda Penny, membra a unui tribunal…

- Echipa de business intelligence și corporativa bitcoin ( BTC ) MicroStrategy și-a marit proprietatea BTC cu achiziția suplimentara anunțata luni. Michael Saylor, CEO al MicroStrategy, a anunțat cumpararea a 5.050 BTC pentru aproximativ 242,9 milioane de dolari, in medie 48.099 dolari pe moneda.…

- Avocatul lui Britney Spears sustine ca tatal cântaretei, Jamie Spears, pretinde 2 milioane de dolari pentru a renunta la tutela, scrie revista Variety, citata de News.ro. Mathew Rosengart este implicat în cazul tutelei cântaretei din luna iulie. La începutul lui…

- Autoritatile ruse au amendat platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA.Compania cu sediul in Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble, echivalentul a 175 milioane de dolari, a anuntat Autoritatea…

Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a anunțat joi pe rețelele de socializare ca Departamentul Apararii din Statele Unite investește peste 130 de milioane de dolari in anul fiscal 2021 in...

- Valoarea schimburilor comerciale intre Republica Moldova și Marea Britanie, in perioada ianuarie-mai 2021 a constituit circa 45,9 milioane dolari SUA, reprezentand astfel circa 1,21% din totalul schimburilor comerciale realizate de catre Republica Moldova pentru aceasta perioada și inregistrand o creștere…

- Miliardarul Jeff Bezos va oferi 200 de milioane de dolari Institutului Smithsonian, un complex emblematic de muzee americane. Fondatorul grupului Amazon si al companiei de tehnologie spatiala Blue Origin vrea ca prin aceasta donație record sa ajute la renovarea Muzeului National al Aerului si Spatiului,…