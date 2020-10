Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat, marti, Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, transmite Reuters, citata de Agerpres.IATA se asteapta ca industria aeriana sa inregistreze in semestrul doi…

- Comisia a anuntat ca va sprijini, cu suma de 15,7 milioane de euro, o noua initiativa de cercetare intitulata EU-RESPONSE, care va institui o retea de cercetare clinica pentru tratamentul noului coronavirus si al altor boli infectioase emergente, arata institutia intr-un comunicat de presa. Finantarea…

- Telekom Romania a inaugurat doua data centers, o investiție de 3,5 milioane de euro, dupa cele patru din București și doua din Brașov, devenind astfel operatorul roman cu cea mai extinsa rețea de centre pentru oferirea de servicii de gazduire a datelor (HDC). Telekom Romania continua sa iși imbunatațeasca…

- Baza de date care a colectat scurgeri de informatii despre 2,4 milioane de persoane a fost realizata de compania Zhenhua Data din Shenzhen, care listeaza Armata Populara de Eliberare si Partidul Comunist printre principalii sai clienti, conform unor informatii publicate de Australian Financial Review…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,61 miliarde de lei, la 31 iulie 2020, in crestere cu 12,11% comparativ cu nivelul inregistrat in iulie 2019, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Milioane de foști clienți ai Marriot International au dat operatorul de hoteluri in judecata, cerand sa fie descoperiți pentru furtul datelor personale, intr-un atac cibernetic care a intrat in istorie, relateaza Hotnews.MartinBryant este fondatorul firmei de consultanta in domeniul tehnologiei si mediaBig…

- Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru, la 280 milioane lei, in contextul pandemiei Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru al acestui an, la 280 milioane lei, fata de 384 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Totodată, activele…

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor…