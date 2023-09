Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat ca ar fi "o greseala uriasa" pentru Coreea de Nord sa ajute Rusia cu arme care sa fie folosite in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, informeaza Reuters, conform Agerpres.Kamala Harris a afirmat joi intr-un interviu pentru CBS News ca ar fi un semn…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute țarile candidate la aderarea la blocul comunitar, printre care se numara și Republica Moldova, sa faca fața razboiului hibrid pornit de Rusia impotriva lor, a declarat ministrul francez pentru Afaceri Europene, Laurence Boone, in cadrul unui interviu pentru POLITICO…

- Republica Moldova s-a alaturat la sancțiunile Uniunii Europene impotriva Iranului, emise pentru sprijinul militar acordat Rusiei in razboiul din Ucraina. Informația a fost confirmata pentru TV8 de catre purtatorul de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe, Igor Zaharov. Potrivit unui comunicat al…

- Statele Unite si Canada au anuntat miercuri, 9 august, noi sanctiuni impotriva Belarusului, la trei ani dupa protestele masive care au contestat realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko al carui guvern a calificat drept ”acuzatii false” criticile venite din partea Uniunii Europene, informeaza joi…

- Uniunea Europeana nu poate oferi garanții de securitate Ucrainei, deoarece nu este o organizație militara, a declarat jurnalistilor purtatorul de cuvant al al Serviciului de Acțiune Externa al Uniunii Europene, Peter Stano, relateaza TASS preluat de Rador. "Uniunea Europeana sprijina Ucraina in diverse…

- In acest memoriu confidential – din iulie 2001 -, consilierul in Politica Externa Roger Liddle evoca ”cel mai rau” scenariu pe care-l reprezenta o ”interventie rusa in Ucraina” si rezistenta de prevazut a ucrainenilor fata de o ”erodare a independentei cu greu obtinute a tarii”. SUSTINERE BRITANICA…

- 57% dintre britanicii chestionați sunt de parere ca decizia de a ieși din Uniunea Europeana, luata in 2016 și efectiva din 2020, a fost o greșeala, scrie Reuters, care citeaza datele publicate de YouGov, o companie internaționala de studiu de piața.Proportia britanicilor care sunt de parere ca Brexitul…