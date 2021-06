Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama petrec cateva zile de vacanța in Viena, iar bruneta nu poate veni cu mana goala din una dintre cele mai frumoase capitale europene. Vedeta Antena Stars a plecat la cumparaturi cu soțul ei și nu s-a lasat pana nu a cheltuit cateva mii de euro. Afaceristul inca este surprins…

- Florin Pastrama este suparat-foc pe Rona Hartner! Barbatul i-a batut obrazul artistei, luni seara, in reality-show „Brigitte și Pastrama”, de la Antena Stars, dupa ce a citit mesajul in care Rona ii scria lui Brigitte ca Florin nu e de ea și ca ar merita ceva mai bun. Rona se apara, ba chiar a dorit…

- Florin Pastrama a povestit recent istoria familiei lui și problemele pe care le-au avut aceștia in afaceri. Se pare ca familia Pastrama nu se bucura de un succes prea mare și intampina niște situații nu prea benefice momentului in care se afla, insa Florin se poate bucura de un lucru și acela este ca…

- Iata ca și pentru cuplul Brigitte și Florin Pastrama exista cale de impacare. Aceștia au petrecut impreuna, la restarunat, aniversarea a doi ani de casatorie, iar pozele și clipurile postate de fosta soție a lui Ilie Nastase au vorbit de la sine.

- Florin Pastrama a plecat din casa in care locuia cu Brigitte in urma unor discuții intense legate de situația lor financiara. Acum, acesta face un anunț despre relația lui cu Brigitte.Florin Pastrama nu are de gand sa se desparta de Brigitte, a anunțat ramane in continuare soția lui, chiar daca acum…

- Un lucru bun s-a intamplat și dupa plecarea lui Florin Pastrama de acasa. Sara este mai fericita ca niciodata ca a ramas in casa doar alaturi mama sa. Atitudinea, dar și vorbele adolescentei au surpris-o pe Brigitte facand-o sa ajunga la concluzia ca trebuie sa-și mai asculte și fiica uneori.

- Casa familiei Pastrama e pe cale sa fie cuprinsa de tensiuni aduse tocmai de noua menajera! Vedetele au primit-o cu brațele deschise pe Alina, noua persoana din echipa strașnica pe care o formeaza aceștia. Cum arata fata? Cum arata noua menajera a familei Pastrama? Fanii emisiunii familei Pastrama sunt…

- Florin Pastrama a rabufnit, dupa ce petrecerea de ziua lui de naștere a fost un adevarat succes...pana a intrat „in scena” angajatul Marian, care le-a furat orice buna dispoziție atat mesenilor, cat și al gazdelor. Și nu doar atat, insa nici cadoul primit din partea acestuia nu a fost cel mai de calitate…