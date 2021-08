Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in scandalul care a pornit astazi la ușa familiei Pastrama. Iata ce au declarat Brigitte și Florin in fața polițiștilor, in legatura cu dosarul maștilor de protecție false.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2 au perchezitionat joi locuinta sotilor Brigitte si Florin Pastrama, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrafacerea unei marci si punerea in circulatie de produse contrafacute.…

- Brigitte și Florin Pastrama au probleme cu autoritațile! Procurorii au descins peste cele doua vedete dupa ce au aflat ca ei desfașurau o afacere ilegala, din care au reușit sa caștige extrem de mulți bani. Toate detaliile: Casa in care locuiesc Brigitte și Florin Pastrama a fost percheziționata de…

- Directorul general al CNAIR, Mariana Ionița, a spus ca, peste trei ani, "Romania va fi un șantier deschis" și ca este nevoie de ingineri pentru lucrarile din Transilvania, Moldova și din sudul țarii.

- Au aparut imagini cu stadiul lucrarilor la prima autostrada din Romania care a obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Este vorba despre tronsonul Nadașelu- Zimbor din cadrul Autostrazii Transilvania, in apropiere de Cluj-Napoca.

- Zeci de oameni au luat cu asalt plaja de la Valea Morilor. Oamenii au profitat de vremea frumoasa si au venit sa se racoreasca.Asta desi oficial, scaldatul in lacurile din Capitala nu este permis.

- Brigitte și Florin Patrama iși continua vacanța de vis in Viena. Cei doi au dat uitarii bolidurile de lux și au ieșit la o plimbare pe jos pe meleagurile vieneze. Ei bine, vedetele s-au bucurat de priveliște, insa bineințeles nu au uitat ca trebuie sa continue și seria de cumparaturi. Șoții au fost…

- In satul Deușu, comuna Chinteni, judetul Cluj, un barbat a fost gasit mort marți, 8 iunie, in jurul orei 18.00. Politistii au fost solicitati de oamenii din sat la suspiciunea ca omul ar fi fost omorat de propria fiica.