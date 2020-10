Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca duminica vor fi instituite restricții pe mai multe strazi pentru desfașurarea Maratonului București, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, Maratonul Bucuresti va avea ca punct de plecare și de sosire Piata Constitutiei. „In…

- Centrul Infotrafic anunța ca marți sunt instituite restricții de trafic pe Transfagarașan, pentru a permite desfașurarea unui eveniment media.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier va fi inchis pe DN 7C (Transfagarașan) pe tronsonul kilometric…

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca maine, 15 septembrie 2020, pentru a permite desfasurarea unui eveniment media, traficul rutier va fi inchis pe DN 7C Transfagarasan , pe tronsonul kilometric 108 500 de metri Cabana Capra Neagra ndash; 115 Balea Lac . Restrictiile de circulatie…

- Un accident grav s-a petrecut luni seara in zona de Nord a Capitalei. Un conducator auto in varsta a spulberat doi pietoni, iar unul dintre acestia a decedat, in timp ce celalalt a fost ranit grav.

- Traficul pe centura Capitalei in zona Pasajului Mogosoaia va fi obturat considerabil incepand de saptamana viitoare, timp de o luna - o luna si jumatate, cand se va circula pe o singura banda pe sensul dinspre DN1 spre DN7, a declarat, miercuri, directorul general adjunct al Companiei Nationale de Administrare…

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri in zona Cercului Militar din Bucuresti, cu ocazia desfasurarii ceremoniei militare prilejuite de Ziua Imnului National al Romaniei, a anuntat Politia Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei, joi va avea loc ceremonia militara prilejuita…

- Circulația rutiera va fi restricționata, miercuri, pe mai multe strazi din București, pentru ca in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National, de pe Calea Victoriei va avea loc o parada militara, organizata cu ocazia Zilei Imnului Național, anunța MEDIAFAX.Miercuri, va…

- Traficul rutier va fi restricționat timp de mai multe nopți pe DN1, in zona Aeroportului Internațional Henri Coanda, pentru efectuarea lucrarilor la calea ferata care va lega Aeroportul de Gara de Nord Potrivit unui comunicat al CFR SA, incepand din noaptea de marți spre miercuri, traficul rutier, in…