- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca sambata vor fi impuse restricții de circulație in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Bd. Dimitrie Cantemir catre Piața Universitații, pentru efectuarea unor lucrari la rețeaua de apa. „Astazi, 22 ianuarie, Brigada Rutiera a fost informata de catre Apa…

- Traficul rutier se desfașoara cu restricții, marți, pe DN 7, intre Pitești și Ramnicu Valcea, din cauza unor lucrari de plombare a carosabilului, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera este restricționata marți, pana…

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Restricții de circulație, marți, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari de refacere a suprafeței de rulare. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat marți, 24 noiembrie, pe autostrada A1 Sibiu-Deva din cauza unor lucrari lucrari de refacere a suprafeței…

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Restricții de circulație, marți, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari la carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat marți, 17 noiembrie, pe autostrada A1 Sibiu-Deva din cauza unor lucrari de reparații la partea carosabila. Conducatorii…

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Restricții de circulație, joi, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, din cauza unor lucrari la carosabil și pereții tunelului. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat joi, 12 noiembrie, pe autostrada A1 Sibiu-Deva din cauza unor lucrari de reparații la partea carosabila…

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata noaptea, intre orele 23,00 si 3,00, in Pasajul Unirii, intre Piata Unirii si bulevardul Marasesti, cu ocazia realizarii unor filmari. In ziua de 7 noiembrie, intre orele 23,00 - 4,00, vor fi realizate filmari in Pasajul Unirii, sensul dinspre Piata Universitatii…

- Circulatia auto va fi restrictionata pe ambele sensuri ale Bulevardului Decebal, in perioada 6 noiembrie, ora 20,00, - 9 noiembrie, ora 06,00, pentru realizarea unor lucrari de modernizare pe segmentul cuprins intre Piata Muncii si Strada Dristorului, a informat, vineri, Brigada Rutiera, potrivit…

- Ziarul Unirea RESTRICȚII de circulație joi pe autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații la carosabil. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat in cursul zilei de joi, 29 octombrie 2020, pana la ora 17.00, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza unor lucrari de reparații…