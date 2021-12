Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul trupei Queen, Brian May, a anunțat sambata ca are COVID-19. Anunțul a fost facut pe contul sau de Instagram, unde a postat rezultatul testului. Acesta le-a cerut fanilor sa aiba mare grija de sanatatea lor.

- Peste 1.500 de persoane au fost legitimate de oamenii legii joi, 25 noiembrie, in cadrul acțiunii pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Au primit amenzi cei care nu au purtat masca de protecție.

- Doi timișoreni care ar fi trebuit sa fie in carantina, insa au fost prinși de polițiști pe-afara, au primit amenzi de cate 3.000 de lei. In total, in cadrul acțiunii desfașurate miercuri, 24 noiembrie, pentru limitarea raspandirii Covid-19, oamenii legii au aplicat sancțiuni in valoare totala de 30.000…

- Republicana Marjorie Taylor Greene, din Georgia, a fost amendata cu 48.000 de dolari pentru ca nu a purtat masca de protecție in plenul Camerei Reprezentanților. Marjorie Taylor Greene a fost amendata de 20 de ori pina acum, pentru ca nu a purtat masca de protecție. Dupa ce a primit un prim avertisment…

- „Da' ce, iți este frica de moarte?” - a fost raspunsul primit de un medic in Sibiu, dupa ce i-a cerut unui taximetrist sa-și puna masca de protecție. „Ma intreb ce scandal ar fi facut taximetristul daca ar fi fost internat și ar fi primit un astfel de raspuns de la un medic”, comenteaza un doctor,…

- Instituția Prefectului – Municipiul București informeaza ca, astazi, 26 septembrie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Municipiului București pentru Situații de urgența. Noi reguli vor fi impuse in Capitala, dupa ce incidența de infectare cu COVID-19 a trecut de 4 la mia de locuitori.…

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București a anunțat mai multe masuri dupa o ședința desfașurata duminica, in condițiile in care incidența cazurilor de COVID a depașit 4 la mie in Capitala. Masca de protecție este obligatorie in spațiile publice aglomerate, inclusiv cele in aer liber. Salile…

- Brian May a dezvaluit ca celebra melodie ‘Bohemian Rhapsody’, una dintre cele mai cunoscute din repertoriul trupei Queen, a fost inregistrata in timpul unei situații „repetiție-inregistrare”. Chitaristul legendarei trupe rock, in varsta de 74 de ani, a spus in cadrul emisiunii lui Rick Beato, ‘What…