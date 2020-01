Stiri pe aceeasi tema

- Este gata! Regina a semnat și Marea Britanie a ratificat Acordul Brexit Regina Elizabeth a II-a a semnat joi Acordul Brexit, a declarat Nigel Evans, vicepresedintele Camerei Comunelor.Acordul Brexit va trebui ratificat si de Parlamentul European inainte de 31 ianuarie, cand Marea…

- Proiectul pentru implementarea acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana a devenit oficial joi lege, dupa promulgarea sa de catre regina Elisabeta a II-a, inainte de intrarea in vigoare a Brexit-ului la 31 ianuarie, au anuntat guvernul si parlamentul, relateaza AFP si Reuters.…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara proiectul de Acord Brexit propus de Guvernul Boris Johnson, in condițiile in care Marea Britanie urmeaza sa se retraga din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie.Membrii Camerei Comunelor au aprobat cu 330 de voturi ”pentru” la 231 de voturi ”impotriva” legislația…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Accesul direct la piata Uniunii Europene dupa Brexit ar putea sa nu merite costul, daca Marea Britanie se va alinia la reglementari UE care acopera o gama restransa de activitati, afirma oficiali din industria financiara, citati de Reuters.UE este cel mai mare client unic al sectorului financiar…

- Consiliul Uniunii Europene a fost de acord cu amanarea Brexit ului pentru 31 ianuarie 2020, a anuntat presedintele Consiliului, Donald Tusk, intr-un mesaj postat pe Twitter, luni, potrivit b1.ro. Data de 31 ianuarie 2020 nu este, insa, chiar fixa. Conform unui document consultat de The Guardian, Marea…

- Uniunea Europeana va oferi liderilor de la Londra o extindere a termenului de ieșire a Marii Britanii din Blocul comunitar de trei luni, cu posibilitatea reducerii acestuia daca un acord va fi ratificat de Parlamentul britanic, conform unei schițe a acordului, citata de cotidianul The Guardian, scrie…