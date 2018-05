Stiri pe aceeasi tema

- Cursuri de limba engleza la casetofonul unui taxi londonez, perspectivele britanice ale unei afaceri intemeiate de la zero in Regatul Unit sau supravietuirea in urma unei "tepe" sunt cateva dintre detaliile din povestile romanilor ce au ales sa lucreze si sa traiasca in Marea Britanie…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au facut progrese in negocierea unui divort care va afecta, mai mult sau mai putin, viata a milioane de oameni si va schimba drastic modul in care Regatul Unit face comert international. Dar ruperea unei relatii stranse dupa patru decenii nu este un proces facil…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca a venit vremea sa se treaca de la ”discursuri” despre Brexit la traducerea lor in texte juridice in vederea organizarii concrete a retragerii Regatului Unit si a viitoarei sale relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP.Citește…