Brexit: Scandalul vaccinurilor reaprinde Irlanda de Nord

- Boris Johnson acuza Uniunea Europeana ca pune sub semnul intrebarii Acordul de la Belfast și principiile procesului de pace din Irlanda de Nord, in contextul „razboiului vaccinurilor”, a mecanismului de control pe care blocul european vrea sa il impuna la granița și tensiunilor post-Brexit dintre cele…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a avertizat, miercuri, ca ar putea declansa un litigiu cu Uniunea Europeana, deoarece este nemultumit de tranzitul marfurilor spre provincia britanica Irlanda de Nord, care are un statut special in raport cu UE.

- Deși Marea Britanie a parasit definitiv Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2021, Comisia Europeana a confirmat ca engleza va ramane limba oficiala a UE, informeaza Hotnews, care citeaza Euronews. Comisia infirma astfel zvonurile ca engleza va fi abandonata dupa ce Regatul Unit a ieșit din Uniune, mai spune…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, la Guvern, ca romanii vor putea studia și lucra in Marea Britanie, de la 1 ianuarie 2021, doar daca au viza, in urma ieșirii Regatului Unit din UE. „Pe 31 decembrie se finalizeaza Brexit-ul. Inseamna ca de la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va fi statut de stat…

- Negociatorii din partea Uniunii Europene și Regatului Unit s-au apropiat de gasirea unui compromis pentru acordul comercial post-Brexit, duminica, insa pana la urma au ratat data limita impusa de Parlamentul European pentru un acord pana la sfarșitul anului. In situația in care țara urmeaza sa paraseasca…

- Premierul britanic , Boris Johnson , va prezida luni o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari, printre care Franta, de a suspenda legaturile lor din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca "scapata de sub control", noteaza AFP preluat…

- Parlamentul European spera sa se ajunga la un acord cu privire la viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit, dar are nevoie de timp pentru analiza acestuia, au subliniat deputații in dezbaterea de vineri. In cursul dezbaterii cu vicepreședintele Comisiei, Maros Sefcovic și negociatorul-șef al UE,…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…