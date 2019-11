Dupa dezordinea provocata de Brexit trebuie sa urmeze in termen de cinci ani un referendum asupra unificarii Irlandei, a afirmat sambata sefa partidului republican irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, potrivit AFP. "Zilele divizarii intre cele doua Irlande sunt numarate, schimbarea este in aer, Brexitul a bulversat totul", a declarat Mary Lou McDonald in cursul unei conferinte a partidului sau la Londonderry. "Multe persoane se gandesc acum, pentru prima data, la viitorul lor intr-o Irlanda unificata", a adaugat ea. "In urmatorii cinci ani, sa lasam poporul sa decida", a mai spus ea, indemnand…