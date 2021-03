Brexit: Londra a pierdut locuri de muncă în Finanțe, dar temutul exod nu a avut loc Într-un moment în care Londra tocmai a anunțat un acord cu Bruxelles-ul cu privire la reglementarea financiara post-Brexit, City of London a pierdut câteva mii de locuri de munca din domeniul Finanțelor în beneficiul Uniunii Europene de când a parasit piața unica, departe însa de exodul prognozat inițial, potrivit AFP.



Aproximativ 7.600 de locuri de munca au migrat din Marea Britanie catre UE, conform EY, și active de 1.000 miliarde de lire sterline. Cea mai mare parte a acestor transferuri au avut loc înainte de ieșirea efectiva de pe piața unica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

