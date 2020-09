Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. ''Voi…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit privind relatiile viitoare dintre ele post-Brexit sunt blocate din cauza intransigentei si a lipsei de realism din partea Londrei, a denuntat marti ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de AFP si Reuters. ''Negocierile nu avanseaza…

- O telenovela pe un drum infundat: negocierile UE-Londra s-au impotmolit in special cu privire la condițiile concurenței, in timp ce Parisul și Berlinul denunța lipsa de coerența a Marii Britanii. ”Absenta progreselor in negocierile #Brexit este foarte ingrijoratoare. Regatul Unit trebuie sa vina cu…

- Ministrii francez si german pentru afaceri europene si-au exprimat sambata regretul fata de absenta unor progrese semnificative in negocierile dintre Uniunea Europeana si Londra privind relatiile post-Brexit, ei lansand in acelasi timp un apel la respectarea regulilor europene, transmite AFP, conform…

- Ministrii francez si german pentru afaceri europene si-au exprimat sambata regretul fata de absenta unor progrese semnificative in negocierile dintre Uniunea Europeana si Londra privind relatiile post-Brexit, ei lansand in acelasi timp un apel la respectarea regulilor europene, transmite AFP. ''Absenta…

- Un înalt oficial al diplomației germane a îndemnat Regatul Unit sa dea dovada de “mai mult simt al realitații și de pragmatism” în negocierile pentru un acord post-Brexit, care sunt în pana în prezent, într-un interviu pentru AFP, scrie LA LIBRE BELGIQUE,…

- Un numar de saisprezece banci din Germania, Franta si alte trei state din zona euro au anuntat joi ca vor crea un sistem de plati ”cu adevarat european”, care fi disponibil in 2022, pentru a digitaliza complet regiunea unde jumatate din plati au loc inca in numerar, transmite Reuters.Autoritatile…

- Liderii Scotiei si Tarii Galilor i-au cerut vineri prim-ministrului britanic Boris Johnson sa extinda perioada de tranzitie de dupa divortul de Uniunea Europeana, afirmand ca criza coronavirusului a facut ca mentinerea termenului limita de la sfarsitul anului sa fie "extraordinar de nesabuita", relateaza…