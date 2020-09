Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial ”major” dupa ce a iesit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, relateaza AFP.”Regatul Unit a incheiat un acord de liber-schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major” al tarii ”ca natiune…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…

- ”Suntem intr-o dispozitie constructiva, dar suntem fermi pe fond”, a declarat pentru AFP secretarul francez de stat insarcinat cu Afaceri Europene Clement Beaune, intr-un interviu comun cu omologul sau german Michael Roth, la Berlin. ”Este una dintre axele esentiale ale presedintiei germane” a UE, in…

- Regatul Unit a avertizat marti ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, intre…

- Un Brexit haotic ar fi un dezastru pentru Regatul Unit si pentru cetatenii sai, a declarat marti ministrul de finante german Olaf Scholz pentru Reuters, adaugand ca cele mai recente semnale dinspre Londra ''nu dau mari sperante pentru ajungerea la un acord''. ''Un lucru este…

- Franta a avertizat luni Regatul Unit cu privire la orice redeschidere a acordului privind iesirea din Uniunea Europeana, subliniind ca un asemenea scenariu ar afecta negocierile asupra viitoarei relatii dintre blocul comunitar si Londra, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Uniunea Europeana aminteste…

- Un înalt oficial al diplomației germane a îndemnat Regatul Unit sa dea dovada de “mai mult simt al realitații și de pragmatism” în negocierile pentru un acord post-Brexit, care sunt în pana în prezent, într-un interviu pentru AFP, scrie LA LIBRE BELGIQUE,…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global a inrautatit din nou estimarile privind evolutia economiei britanice in acest an si a avertizat ca anul urmator ar putea urma "furtuna perfecta", daca vor esua eforturile de a se ajunge la un acord comercial cu UE dupa Brexit ("no deal"), transmite Reuters…