- Conform unui studiu, aproape jumatate din cetatenii UE care locuiesc in Marea Britanie se tem ca drepturile lor se va deteriora si vor fi diferentiati de cetatenii britanici. Studiul a fost realizat online, pe un esantion de 3.000 de persoane din 27 de tari.

- Aproape jumatate din cetatenii UE care locuiesc in Marea Britanie se tem ca respectarea drepturile lor se va deteriora si nu vor mai fi tratati la fel ca cetatenii britanici in viitor, conform unui sondaj dat publicitatii joi, informeaza AFP preluat de agerpres. Cetatenii UE isi pastreaza aceleasi…

- Cel puțin trei cetațeni romani au fost aleși consilieri de comitat (județ) sau locali la alegerile din Marea Britanie din 6 mai 2021. In aceste alegeri au avut dreptul de a alege și a fi aleși cetațenii Uniunii Europene rezidenți in Regatul Unit.

- Cetațenii din mai multe state vor putea intra in țara fara a sta in carantina daca vor deține un rezultat negativ al testului pentru coronavirus sau un certificat de vaccinare. Grecia a anulat carantina obligatorie de șapte zile pentru turiștii din statele-membre ale Uniunii Europene, Acordul Schengen,…

- Inca 24 de romani au revenit miercuri in țara, dupa ce au fost expulzați din Regatul Unit, post Brexit, iar numarul total al conaționalilor carora nu li s-a mai permis șederea in Marea Britanie, pentru ca au incalcat legea, a ajuns 100.

- Din ce in ce mai multe semnale vin sa conforme cele ce mi-au fost spuse, strict confidential si deci fara posibilitatea citarii surselor,inalti oficiali guvernamentali care lucrau in dosarele BREXIT: imi vorbeau despre - perspectiva ca, dupa trecerea perioadei "de gratie" prevazuta in Acordul de retragere,…

- Regatul Unit al Marii Britanii schimba din nou condițiile de calatorie. Conform MAE, toți cetațenii care ajung in Marea Britanie sunt obligați sa faca doua teste PCR pentru coronavirus și sa stea in izolare. Noile norme se aplica de luni, 15 februarie. Persoanele care ajung in Regatul Unit al Marii…