BREAKING Polițist ÎMPUȘCAT în cap, găsit în mașină de colegii săi Drama in Poliția Romana. Inca un agent s-a impușcat. "La data de 24 decembrie a.c., in jurul orei 11:50, pe DJ 100, in zona balții Tunari, polițiștii orașului Otopeni au observat un autoturism, in care se afla un coleg din cadrul Poliției Oraș Otopeni, care prezenta o plaga impușcata la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov și criminaliști, care au constatat faptul ca pe DJ 100, in zona balții Tunari, in interiorul unui autoturism se afla un barbat, care prezenta o plaga prin impușcare la nivelul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 15 decembrie, ora 14.15, polițiștii din Recea, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Dupa Biserica, au identificat un autoturism in șanț, care prezenta avarii. La fața locului, langa autoturism, polițiștii au identificat doi barbați de 54 ani și 27 ani, ambii din Bozanta Mica.…

- Polițiștii din Valcea au prins un barbat de 45 de ani, baut și fara permis de conducere, in timp ce conducea o mașina neinmatriculata și cu numere false. Acesta a fost reținut de polițiști. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, polițiștii din Maldarești au oprit, duminica seara, pentru control…

- ISU Bacau spune ca persoana incarcerata a fost extrasa din autoturism, dar a fost constatat decesul, iar cei 2 copii minori, cu multiple traumatisme, au fost preluati de SAJ Bacau. "In urma accidentului feroviar au rezultat trei victime din autoturism: un barbat decedat, in varsta de 43 ani,…

- O mașina a izbit un stalp dupa ce a fost lovita de un alt autoturism. O femeie a ajuns la spital in urma accidentului produs in orașul Dej. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului, anunța MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor clujeni, sambata, in jurul…

- Doi copii de patru, respectiv 15 ani au fost loviti de o mașina, joi dupa-amiaza, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din municipiul Bistrita. De asemenea, tot joi, un alt copil a suferit arsuri dupa ce s-a oparit cu apa clocotita, la Rebra. In ceea ce ii privește pe copiii accidentați…

- Doi copii de patru, respectiv 15 ani au fost loviti de o mașina, joi dupa-amiaza, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din municipiul Bistrita. De asemenea, tot joi, un alt copil a suferit arsuri dupa ce s-a oparit cu apa clocotita, la Rebra. In ceea ce ii privește pe copiii accidentați…

- VIDEO! Tanar din Argeș, reținut pentru inșelaciuni și fraude informatice. In seara zilei de ieri, polițiștii din Argeș au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 31 de ani, din Pitești, banuit de inșelaciuni și fraude informatice, imediat dupa obținerea unei sume de bani. Barbatul a fost reținut.…

- O femeie din localitatea Alexandru Ioan Cuza a fost lovita mortal de un autoturism in timp ce ducea vaca la pasune, luni dimineata, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, femeia de 62 de ani a fost lovita frontal de un autoturism…