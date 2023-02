Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu, are o majoritate confortabila in Parlament (63 de locuri din 101), astfel ca e de așteptat ca viitorul candidat propus de Maia Sandu sa treaca rapid de votul decisiv al Parlamentului. Ora 13.20: Președinta Maia Sandu a anunțat vineri dupa-amiaza…

- Premierul Natalia Gavrilița a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, despre demisia guvernului pe care l-a condus 18 luni. „Echipa cu care am lucrat la guvern a fost o echipa cu oameni constructivi, cu expertiza in domeniul economiei și a investițiilor. RM intra intr-o faza noua in care prioritatea…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și-a anunțat demisia din funcție. Decizia vine dupa o ședința tensionata, care a avut loc la Președinția Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Natalia Gavrilița anunța in cadrul briefingului de presa ca iși depune cererea de demisie. Odata cu ea demisioneaza tot Executivul. Ulterior, președintele Maia Sandu urmeaza sa desemneze un alt candidat la funcția de premier, care are la dispoziție 14 zile pentru a propune Parlamentului o…

- Premierul Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia in aceasta dupa-amiaza. Anunțul vine astfel sa confirme zvonurile lansate inca de joi in presa.Decizia ei inseamna automat caderea intregii garnituri guvernamentale.

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, urmeaza sa-si anunte demisia vineri, 10 februarie, conform surselor din cadrul guvernului de la Chisinau citate de Ziarul de Garda . Natalia Gavrilița ar urma sa-și anunțe demisia intr-o conferința de presa la ora 13:00, noteaza sursa citata. In aceasta…

- Presedintelui Autoritatii Electorale Permanente Constantin Mituletu-Buica și-a dat miercuri demisia din funcție dupa acuzațiile ANI, anunța Antena3 CNN. Luni, el declara pentru News.ro ca nu are motiv sa demisioneze din functie sau sa fie schimbat de la sefia AEP deoarece a respectat legea, atat…

- Sergiu Gaibu și-a dat demisia din funcția de ministru al Economiei. Anunțul a fost facut de Natalia Gavrilița. In locul lui lui Gaibu va fi numit Dumitru Alaiba, președintele Comisiei economiei buget și finanțe. „Am discutat cum puteam reformata mai mult portofolii și indeplini programul de guvernare,…