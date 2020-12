BREAKING NEWS! Liberalii s-au decis pe cine trimit la Palatul Victoria Liberalii i-au validat marți seara miniștrii pe care-i propun in guvernul Florin Cițu. Dupa o saptamana de tensiuni in partid, lideri ai formațiunii fiind nemulțumiți de negocierile lui Ludovic Orban cu USR-PLUS și UDMR , conducerea PNLși-a dat acordul asupra numelor pentru cele noua funcții de ministru. Votul a fost dat imediat dupa miezul nopții. Au fost 63 de voturi pentru, 2 impotriva și 5 abțineri. Surpriza de pe lista este Alexandru Nazare, fost consilier in Ministerul Integrarii Europene, secretar de stat in Finanțe și ulterior ministru al Transporturilor. Acum este opțiunea PNL pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liberalii ii valideaza in aceasta seara pe miniștrii propuși in guvernul Florin Cițu. Conducerea PNL trebuie sa-și dea acordul asupra numelor pentru cele noua funcții de ministru: Finanțe – Alexandru Nazare Externe – Bogdan Aurescu Aparare – Nicolae Ciuca Energie – Virgil Popescu Interne – Lucian Bode…

- ​​Liberalii îi valideaza marți seara miniștrii pe care-i propun în guvernul Florin Cîțu. Dupa o saptamâna de tensiuni în partid, lideri ai formațiunii fiind nemulțumiți de negocierile lui Ludovic Orban cu USR-PLUS și UDMR , conducerea PNL trebuie sa-și dea acordul asupra…

- Ministerul Sanatații a actualizat lista țarilor pentru care se impune regimul de autorizolare la intrarea persoanelor in Republica Moldova. Printre țari se regasește și Romania, Rusia și Ucraina. Noua lista va intra in vigoare luni, 23 noiembrie.

- Ea a subliniat faptul ca, daca oamenii refuza sa respecte regulile, autoritatile iau masuri degeaba. Cu aceasta ocazie, Raluca Turcan a facut inca un apel la responsabilitate. Referitor la masura inchiderii parcurilor pe timp de noapte, vicepremierul a precizat ca a primit informatii, pe care chiar…

- Florin Citu a fost intrebat despre subiectele abordate la intalnirea pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Transporturilor, ministrul Sanatatii si cel al Fondurilor Europene. "Este o intalnire pe care am avut-o in contextul planului de reconstructie…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…

- Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, anunta ca Romania sustine adoptarea mai multor sanctiuni impotriva regimului din Belarus, pe fondul reprimarii violente a protestelor de la Minsk, informeaza Agerpres.Bogdan Aurescu a salutat intrarea in vigoare a sanctiunilor pentru Belarus, dar considera…

- Noi restrictii pentru cei care calatoresc in Romania. Din cauza exploziei cazurilor de coronavirus, cei care intra la noi in tara vor trebui sa respecte anumite reguli. Astfel, pentru cei care nu stau in Romania mai mult de 3 zile, carantina nu este obligatorie, daca prezinta un test COVID negativ la…