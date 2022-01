Stiri pe aceeasi tema

- Alex Hawke, ministrul Imigrarii din Australia, a decis anularea vizei lui Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP), a anunțat, in urma cu puțin timp, gsp.ro. Echipa de avocați a sarbului pregatește contraatacul! Ministrul Imigrarii din Australia și-a folosit puterea excepționala de decizie și a dictat…

