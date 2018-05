BREAKING NEWS: A murit Lucian Pintilie. Regizorul avea 84 de ani Lucian Pintilie era internat in stare grava la Terapie Intensiva. Cunoscut pentru filmele si piesele sale interzise in comunism, dar si pentru proiectele realizate dupa caderea dictaturii, Lucian Pintilie a ajuns inca de duminica trecuta la Spitalul Elias. Lucian Pintilie s-a nacut la 9 noiembrie 1933, Tarutino, județul interbelic Cetatea Alba, Regatul Romaniei, azi in Ucraina) și a fost unul dintre cei mai mari regizori de teatru și film roman. Filmele și montarile sale au provocat mari controverse astfel incat a fost invitat de regimul comunist sa emigreze. Dupa absolvirea Institutului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la spitalul Elias din București se straduiesc sa ii salveze viața regizorului Lucian Pintilie, care a fost internat din nou in stare grava. El a ajuns la secția de terapie intensiva dupa ce, in luna aprilie, a mai fost spitalizat o data. In varsta de 84 de ani, Lucian Pintilie ar avea probleme…

- Regizorul Lucian Pintilie a ajuns din nou la Spitalul Elias, in stare grava, a confirmat, pentru Libertatea, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita. Regizorul a fost internat la Spitalul Elias și in luna aprilie . Regizorul Lucian Pintilie a ajuns din nou la Spitalul Elias,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- BUCURESTI, 11 mai — Sputnik, Doina Crainic. Egoismul este o tendinta fireasca la copii. Ei vor sa pastreze pentru ei ceea ce au și sa nu împarta cu altcineva, mai ales daca ne referim la copiii mici. Dar, atunci când începem sa daruim ceva altor persoane, copiii noștri…

- Horatiu Malaele ramane un actor pe cat de iubit, pe atat de controversat si nonconformist in discurs, in aparitiile sale publice. Luni seara, la Alba Iulia, i s-a decernat premiul pentru intreaga cariera, prilej pentru multumiri… surprinzatoare din partea actorului de 65 de ani. Primind premiul dupa…

- In varsta de 84 ani, regizorul este internat la Elias, la terapie intensiva Intrucat starea sa s-a agravat in ultima perioada, regizorul Lucian Pintilie, care era internat la Spitalul Elias in urma unor complicații pulmonare, a fost transferat la Sectia de Terapie Intensiva . In varsta de 84 ani, Lucian…

- Regizorul Lucian Pintilie se afla in stare grava la Spitalul Elias, iar medicii se lupta pentru a-l ține in viața, a confirmat pentru Libertatea o sursa din anturajul cineastului roman. Regizorul Lucian Pintilie se afla in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, unde a fost internat la terapie…

- Pentru cunoscuta actrita Emilia Popescu, Pastele a fost mai toata viata o dubla sarbatoare. Ea s-a nascut intr-o familie catolic-ortodoxa, astfel ca exceptand anii in care sarbatoarea pascala a fost celebrata in aceeasi zi la catolici si la ortodocsi, a avut parte de doua momente in care a ciocnit oua…