BREAKING! Militarii ruși din Transnistria au desfășurat antrenamente pentru „pregătire specială” Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din Transnistria a desfașurat o sesiune de antrenamente pentru pregatirea speciala a forțelor rusești, informeaza serviciul de presa al Districtului Militar de Vest al Ministerului rus al Apararii. „Unitațile de pușcași motorizate ale Grupului Operativ al Forțelor Ruse din regiunea transnistreana au desfașurat o sesiune de pregatire speciala a contingentului militar rus al forțelor de menținere a pacii”, se arata in comunicatul citat de Interfax. Sursa citata remarca faptul ca, in cursul pregatirii, personalul militar al GOTR a elaborat acțiuni pentru oprirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

