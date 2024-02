Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat unitatile militare si pe comandantul acestora pentru capturarea orasului ucrainean Avdiivka, a anuntat sambata seara Kremlinul, relateaza Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind „foarte logica si profesionista” si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…

- Jurnaliștii de la Reuters, care citeaza trei surse din elita conducatoare a Rusiei, arata faptul ca Vladimir Putin a propus, prin intermediari, oficialilor din SUA incetarea focului in Ucraina. Oferta de a ingheța razboiul a fost respinsa de catre SUA, care nu a dorit sa puna presiune asupra Ucrainei.…

- Comisia electorala din Rusia a descoperit nereguli pe lista de semnaturi predata de candidatul antirazboi Boris Nadejdin pentru a-i sustine candidatura impotriva lui Vladimir Putin la viitoarele alegeri de la jumatatea lunii martie, informeaza Reuters, care citeaza TASS. Date fiind dominatia lui Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022, scrie…

- Șeful spionajului militar ucrainean a declarat marți, 30 ianuarie, ca se așteapta ca ofensiva forțelor ruse pe linia frontului de est sa se stinga pana la inceputul acestei primaveri, informeaza Reuters.Moscova și-a intensificat toamna trecuta atacurile in secțiunea nord-estica a liniei frontului, incercand…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat miercuri de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite (EAU), prima escala a unei calatorii in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, informeaza EFE si Reuters.Este…