- Numeroase rachete au fost trase asupra capitalei afgane Kabul si lupte aveau loc marti dimineata in oras, in timp ce Afganistanul asteapta inca un raspuns al talibanilor la propunerea presedintelui Ashraf Ghani a unui acord de incetare a focului, relateaza AFP. Mai multe explozii au fost auzite…

- Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercitiu de trageri cu munitie de razboi in Marea Neagra, fiind pentru prima data cand o nava din cadrul Flotei ruse de la Marea Neagra utilizeaza o racheta de croaziera Kalibr pentru a lovi o tinta navala, au anuntat autoritatile militare ruse.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a dat cateva detalii despre noua lege a pensiilor spunand ca pentru a avea o pensie fara penalizari, este nevoie de un stagiu de cotizare de 35 de ani si o limita de varsta pentru pensionare de 65 de ani.

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Satelitii americani au fotografii si imagini…

- ''Intreaga lume priveste'' - este unul din sloganurile proiectate de un ONG pe fatada palatului prezidential din Helsinki cu cateva ore inaintea summitului dintre presedintii american Donald Trump si rus Vladimir Putin, pentru a denunta "atrocitatile" anti-gay comise in Cecenia, relateaza…

- Coordonatorul jocului Balena Albastra s-a refugiat in ținuturile inghețate din Siberia, iar serviciile secrete din Rusia au inițiat o operațiune pentru a-l identifica. Este subiectul unui roman psihologic, lansat la Chișinau de un fost consilier prezidențial din Romania.

- Anchetatorii olandezi au anuntat joi ca au gasit dovezi conform carora avionul malaezian MH17, cazut pe teritoriul Ucrainei in 2014, ar fi fost doborat de un sistem de rachete, folosit de armata rusa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.