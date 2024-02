Stiri pe aceeasi tema

- Litrul de benzina obisnuita urmeaza sa creasca de la 28 de peso cubanezi (20 centi) la 132 de peso (+528%), iar pretul benzinei super urmeaza sa creasca de la 30 la 156 de peso (+520%), a anuntat luni, la televiziunea de stat, ministrul Finantelor si Preturilor Vladimir Regueiro. Autoritatile au anuntat…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, ca estimeaza ca Romania va intra anul viitor in programul Visa Waiver, dupa ce a avut discutii cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin si cu secretarul de stat Antony Blinken., potrivit Agerpres. “Din ce-am convenit, cred ca anul viitor se va face anuntul.…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala din care fac parte ministrul Apararii (Angel Tilvar), ministrul de Externe (Luminita Odobescu), ministrul Economiei (Radu Oprea) si ministrul…

