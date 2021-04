Dezbaterea solicitarii DNA adresata Senatului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog a inceput, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului. Votul va fi unul cu bile.

Senatorii PNL, USR PLUS si PSD au anuntat ca vor vota in favoarea solicitarii DNA.



La inceputul sedintei, si-au anuntat prezenta 88 de senatori.



Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, pe care il acuza ca atunci cand a detinut pozitia de ministru ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in…