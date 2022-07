Breaking: Accident de autobuz în Egipt, soldat cu cel puţin 22 de morţi şi 33 de răniţi Cel putin 22 de persoane au murit si alte 33 au fost ranite dupa ce autobuzul in care se aflau s-a izbit de un camion parcat pe marginea drumului in centrul Egiptului, joi, au anuntat autoritatile guvernoratului Minya, unde a avut loc accidentul, relateaza AFP. ”Soferul camionului s-a oprit pe marginea drumului pentru a schimba o anvelopa cand a fost lovit din spate de autobuz”, care avea aproximativ cincizeci de pasageri la bord, se arata in comunicatul de presa al guvernatului, aflat la 300 de kilometri sud de orasul Cairo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

