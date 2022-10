Stiri pe aceeasi tema

- Unui polițist i s-a recomandat oficial sa urmeze cursuri de caligrafie. Unul dintre procesele verbale completate de acesta a fost atacat de contravenient pe motiv ca era absolut ilizibil. Judecatorii au reușit totuși sa-l descifreze. Un barbat fusese sancționat pentru ca ar fi depașit limita legala…

- Este vorba de un adolescent in varsta de 17 ani din Oxfordshire care se afla in spatele scurgerii de informatii despre GTA 6. Politia din Londra a confirmat arestarea presupusului atacator din spatele celei mai mari scurgeri de informatii din istoria jocurilor video. Presupusul hacker in cauza este…

- Robotii merg la scoala sa invete umorul, in Japonia. Fac asta ca sa interactioneze mai bine cu oamenii si sa aiba „conversatii mai naturale”. S-ar putea sa dureze mai mult de 10 sau 20 de ani pana cand vom putea avea in sfarsit o discutie informala cu un robot. Robotii merg la „scoala umorului”, pentru...…

- Haos in magazinele din Croația, in ziua intrarii in vigoare a deciziei Guvernului de a limita preturile la anumite produse, a declarat un membru al Asociatiei micilor retaileri croati. „Am scos sambata de pe rafturile magazinului meu toate produsele pentru care guvernul a limitat preturile, pentru ca…

- Un cuplu de pensionari din Germania și-a dat in judecata vecinii de alaturi din cauza unui cocoș foarte activ, care canta de aproximativ 200 de ori pe zi. Spun ca nu se pot odihni si ca zgomotul produs de Magda, pasarea „vorbareata”, poate fi comparat cu o strada cu trafic intens. Friedrich-Wilhelm,…

- Dupa o bine-meritata vacanța, matinalii de la Virgin Radio Romania, Veronica Trandafir și Andrei Niculae s-au intors pentru cel de-al doilea sezon de Breakfast! Ca sa marcheze acest moment, cei doi sunt ON AIR timp de 36 de ore alaturi de cei mai tari invitați! Pe langa toți DJ-ii stației, zeci de…

- Oamenii de știința de la Universitatea Curtin din Perth, care au publicat un studiu in revista Terra Nova pe 17 iunie 2022, au facut o descoperire extraordinara sub Australia de Vest. O structura colosala, mai mare decat marimea Irlandei, de scoarța veche de 4 miliarde de ani se ascunde sub continentul…

- Flora si fauna unice ale Australiei sunt expuse unui risc mai mare decat oricand din cauza incendiilor de vegetatie, a secetei, activitatilor umane si incalzirii globale, conform unui raport "socant" dat publicitatii marti de Guvern.