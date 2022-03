Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca exista un aparat care crește facturile la energie in loc sa le reduca. Suntem siguri ca nu știai de acest aparat care iți cauzeaza probleme! Iata cat de mare este țeapa economiilor la curent electric!

- Pepenele de Dabuleni va fi mai greu de gasit in aceasta vara. Fermierii și-au facut calculele și vor sa cultive suprafețe mai mici cu pepeni, dupa ce au vazut ca investiția pentru un hectar aproape ca s-a dublat, fața de anul trecut. Unii dintre ei au renunțat de tot și au plantat cereale in loc....…

- Dr. Deirdre Barrett, psiholog clinician și evoluționist la Harvard Medical School, a studiat tiparele de somn ale cainilor și a dezvaluit la ce probabil viseaza patrupezii intr-o noapte. Cand va uitați la animalul vostru de companie in timp ce doarme, nu este nimic mai adorabil decat momentul in care…

- O mama este acuzata de primar ca l-ar fi batut cu bestialitate, in Berevoești. Femeia susține ca nu și-a dorit decat sa obțina curent electric, deoarece are doua fetițe mici, dintre care una cu probleme destul de grave de sanatate. Femeia nu iși mai gasește liniștea și este cat se poate de revoltata,…

- Aproape 300 de abonati dintr-o comuna din Muntii Apuseni, zona aflata sub Cod portocaliu, nu dispun de curent electric din cauza unei avarii provocate de viscol si de ninsorile abundente, a informat, luni seara, Prefectura Alba.

- In Munții Apuseni, inca se mai intalnesc batrani care traiesc cu venituri infime din partea statului, doar din propria munca. Ramasi singuri pe culmi, oamenii traiesc alaturi de animalele din ograda, inconjurati doar de paduri, la kilometri distanta de cei mai apropiati vecini. Nenea Vasile, unul dintre…

- FOTO VIDEO| Lumina in suflet, lumina in casa: Un batranel singur din Apuseni are curent electric, cu ajutorul unor oameni inimoși FOTO VIDEO| Lumina in suflet, lumina in casa: Un batranel singur din Apuseni are curent electric, cu ajutorul unor oameni inimoși In Munții Apuseni, in Alba, inca se mai…

- Mii de persoane au ramas fara curent electric in urma unei furtuni violente care a lovit luni capitala Australiei si a distrus mai multe case si masini, informeaza marti agentia Xinhua, conform Agerpres. Canberra a fost lovita de grindina de dimensiuni mari si de rafale de vant, luni, in jurul orei…