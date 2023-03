Stiri pe aceeasi tema

- Zicala „nicio fapta buna nu scapa nepedepsita” pare ca este cat se poate de reala, mai ales pentru cei care locuiesc la bloc. Se pot primi amenzi de pana la 2.500 de lei pentru un gest pe care mulți il considera admirabil. Ce nu au voie locatarii sa faca in fața scarii, oamenii spun ca […] The post…

- Prima zi de primavara este insoțita, din cele mai vechi timpuri, de superstiții pe care oamenii obisnuiau sa le respecte cu sfințenie. Chiar daca, in zilele noastre, aceste superstitii de Martisor sunt din ce in ce mai putin respectate, exista in continuare zone in care oamenii cred cu tarie ca incalcarea…

- Lista „respinge” dezvaluie toate persoanele carora le-ați trimis cereri de prietenie. Dar ii arata doar pe cei care nu v-au acceptat cererea. Este ușor sa uiți cui i-ai trimis cereri de prietenie de-a lungul anilor. Și probabil ca uiți de majoritatea solicitarilor dupa cateva zile. Acum va puteți conecta…

- Oamenii de știința au descoperit ca barbații nu vad mizeria la fel ca femeile, dar aceasta nu este o scuza pentru barbați sa nu faca nimic – deoarece cercetatorii au spus ca barbații trebuie sa-și schimbe percepțiile. Nimanui nu ii place in mod deosebit sa faca treburile casnice, dar, din pacate, trebuie…

- Actiuni ale politistilor constanteni La data de 1 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 au desfasurat o actiune pe linia pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu caracter antisocial in zona Autogarii.In urma activitatilor, politistii au aplicat 23…

- Cherri Lee, in varsta de 28 de ani, a crescut idolatrizand familia Kardashian – și s-a indragostit de aspectul lor și de corpurile lor. Cherri, al carei nume sud-coreean este Hanbyeol, și-a facut prima intervenție chirurgicala la varsta de doar 20 de ani – o intervenție la ochi pentru a avea pleoape…

- Persoanele care calatoresc fara sa aiba un titlu de calatorie valabil sau fara vreun document care sa arate ca au dreptul sa mearga gratuit vor primi o amenda din partea controlorilor STB care este cuprinsa intre 300 și 500 de lei. De asemenea, vor fi sancționate și persoanele care va impiedica personalul…

- Repartitoarele de caldura au starnit multe discuții in Romania, dupa ce s-a modificat data de la care devin obligatorii. Ei bine, acest lucru s-a intamplat ieri, cand Klaus Iohannis a semnat decretul pentru a promulga legea. Cei care nu se conformeaza regulilor vor risca amenzi usturatoare.